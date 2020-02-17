شركة الكهرباء تكثف عمليات الصيانة وبرمجة للقطوعات

دعت شركة كهرباء السودان القابضة ومركز التحكم القومي المواطنين بأخذ التحوطات اللازمة لبدء العمل في برنامج تكثيف الجهود لعمليات الصيانة الدورية لمحطات التوليد الحراري استكمالاً لجهود وزارة الطاقة والتعدين للاستعداد لفصلي الصيف والخريف لتقليل نسبة الأعطال وضمان استقرار إمداد الكهرباء، وذلك في إطار تجويد العمل ومزيد من الشفافية .

واعتزرت الشركة القابضة فى بيان لها عن نقص في التوليد الحراري قد يؤثر على استقرار امداد التيار الكهربائي وبرمجة قطوعات خلال فترة الصيانة وتقدمت الشركة بالشكر للمواطنين على حسن تفهمهم وصبرهم لافته الى أن الصيانة تضطلع بها فرق فنية قادرة فى وقت وجيز علي إنهاء مهامها

سونا

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