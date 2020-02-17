أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق

شهدت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم.

وفي جولة لـ (سونا) وفي سوق الفاكهة ببحري أكد التاجر أحمد إبراهيم أن أسعار الفاكهة تشهد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر دستة المانجو 350 جنيهاً، والبرتقال الأخضر الدستة 80 جنيهاً والأصفر 60 جنيهاً، وكيلو الجوافة 60 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الموز 50 جنيهاً، وبلغت دستة التفاح 250 جنيهاً، وسعر حبة الشمام الواحدة يتفاوت بين 70-60 جنيهاً، والبطيخ يتفاوت في الأسعار من 150 – 100 جنيه، ودستة القريب فروت 300 جنيه، وسبت الكمثرى 400 جنيه، وكيلو الخوخ 400 جنيه، وكيلو القشطة 120 جنيه، وكيلو العنب 280 جنيها وصندوق العنب الصغير 60-50 جنيهاً، والرمانة تتفاوت في الأسعار ما بين 70 -60 جنيهاً.

أما الخُضر فأكد التاجر عثمان يوسف محمد بسوق بحري أن الخضروات تتأرجح هذه الأيام بين ارتفاع وانخفاض ،حيث بلغ كيلو الطماطم 30 جنيهاً، والبطاطس 50 جنيهاً، والبامبي الكيلو 40 جنيهاً، و3 ربط رجلة 50جنيهاً، و3 ربط ملوخية 50 جنيهاً والعجورة الكبيرة تتفاوت من 20 جنيهاً والصغيرة 15جنيهاً، وكيلو الخيار 60 جنيهاً، وكيلو البامية 100 جنيه، وكيلو الكوسا 50 جنيهاً، وكيلو الجذر 70 جنيهاً، وكيلو الفلفلية 100 جنيه، وكيلو الباذنجان50 جنيهاً، وكيلو البصل الأبيض 40 جنيهاً، وربع البصل الأحمر 130 جنيهاً ، وكيلو الليمون 100جنيه، وكيلو القرع 40 جنيهاً والشريحة 20 جنيهاً، وربطة البقدونس والشمار 20 جنيها، والنعناع ثلاث ربط 20 جنيها، ربطة الخس من 30 جنيهاً وكيلو الفاصوليا الخضراء 80 جنيهاً، وسعر السبانخ 50 جنيهاً، وسعر الكروم 150 جنيهاً، وكيلو الشطة الخضراء 200 جنيه.

وبالنسبة للحوم البيضاء قال أحمد حسن علي صاحب محل أسماك بسوق بحري سعر كيلو البلطي 350 جنيهاً، وكيلو السمك الفرايت 400 جنيه، وكيلو العجل 450 جنيها، وكيلو البياض 280 جنيهاً، وكيلو القرقور 180 جنيهاً.

وقال حامد علي إن كيلو اللحمة الضان صافي300 جنيه، وكيلو اللحم بعظم 440 جنيه، وكيلو العجالي 42 وعجالى صافي 320 جنيهاً، والمفرومة 400 جنيه، كيلو السجك 350 جنيهاً، كيلو البيرقر 330 جنيهاً ، كيلو الفراخ 190 جنيهاً، سعر طبق البيض 230 جنيهاً.

سونا

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