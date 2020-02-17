حمزة بن لادن اغتيل فقط لأن ترامب يحفظ اسمه

كشف تقرير أمريكي عن حيثيات اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرار قتل “حمزة”، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل أشهر، “رغم وجود أسماء أكثر خطورة منه على القائمة”.

ونقل التقرير، الذي نشره موقع شبكة “أن بي سي” الأمريكية، أن ترامب قرر اغتيال “حمزة بن لادن” فقط لأنه كان يحفظ اسمه.

وأوضح أن مسؤولي الاستخبارات قدموا إفادات لترامب خلال أول عامين من رئاسته، حول أسماء الإرهابيين الأكثر خطورة، وبينهم زعيم القاعدة الحالي، أيمن الظواهري، وقائد فرع التنظيم في اليمن، قاسم الريمي، وزعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وآخرون.

وأضاف أن مسؤولين اثنين، كانا على اطلاع بتلك الإفادات، أكدا أن الرئيس اتخذ قرار تصفية “ابن لادن” أولا لأنه “حفظ اسمه”.

عربي 21

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