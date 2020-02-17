والي القضارف يلتقي رئيس اركان الجيش اﻻثيوبي

التقى والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد ضمن زيارته لإقليم الأمهرا الإثيوبي ببحر دار التقى برئيس أركان الجيش الإثيوبي وتوصل اللقاء الى جملة من التفاهمات لدفع العلاقات الثنائية .

وأكد الوالي المكلف الحرص التام على بسط الأمن والاستقرار على امتداد الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وقال إن الاجتماع الذى عقدته لجنة أمن القضارف مع حكومة إقليم الأمهرا أكد على التعايش السلمي مع الجارة اثيوبيا باعتبار أن أمن السودان هو من أمن اثيوبيا ، وأمن إثيوبيا هو من أمن السودان؛ بالإضافة الى العمل سويا لدفع العلاقات الاستراتيجية لمصلحة البلدين.

سونا

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