النيلين
اقتصاد وأعمال

الشاذلى يقف على الخدمات بطوارئ ابراهيم مالك

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وقف معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي برفقة مدير مستشفي إبراهيم مالك علي الخدمات المقدمة بقسم الطوارئ بالمستشفي بإعتباره من أكبر المستشفيات التي تستقبل الحالات الطارئة والحوادث من الولايات والمحليات المجاورة للخرطوم، و إطمان علي مستوي الخدمات المقدمة والإشكالات التي تواجه المستشفي من حيث تهيئة البيئة الخارجية للمرفق الصحي والتي تقع ضمن مسئوليات المحلية، و اشاد المعتمد علي الدور الكبير الذي يقوم به مستشفي إبراهيم مالك بجانب المرافق الطبية الاخري بالمحلية والتي تمثل حاضنة طبية لجميع أبناء .السودان .

واعلن عن تبنيه ودعمه لجميع المشروعات التي تمكن المستشفي من أداء دوره بالشكل المطلوب بما يمكنه من استقبال جميع الحالات الواردة إليه وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة

سونا

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