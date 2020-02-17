إثيوبيا توافق على ميزانية تكميلية بقيمة 877.87 مليون دولار

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بر (877.87 مليون دولار) للسنة المالية 2020/2019 لتمويل إصلاحات اقتصادية.

يضاف التمويل إلى 386.9 مليار بر من الإنفاق الحكومي وافق عليه البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي البالغ عدد سكانه 109 ملايين، نسمة في 2019.

وجاء في البيان الذي نُشر في صفحة مكتب رئيس الوزراء على فيسبوك “تم تخصيص 18 مليار بر من إجمالي الميزانية التكميلية للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية”؛ ولم يقدم البيان تفاصيل.

وأضاف “باقي الأموال، وهي مليارا بر و7.9 مليار بر، ستُخصص لبرامج شبكة الأمان وتطبيق المساواة في الأجر عن العمل المتكافئ في البلاد، على الترتيب”.

وشرع آبي، الذي تولى منصبه في 2018، في إصلاحات اقتصادية طموحة محاولا تحقيق انفتاح أحد أسرع اقتصادات أفريقيا نموا وأكثرها انغلاقا. وبدأ بالفعل خصخصة قطاعات الاتصالات والبنوك والسكر.

سبوتنيك

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