وزير العدل يتسلم تقرير لجنة الإسناد القانوني للسودانيين بالخارج

تسلم وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري تقرير لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج التي تم تكوينها مؤخرا.

وذكرت اللجنة في تقريرها أنها قد قامت بحصر السودانيين المحكومين بالخارج أو الذين يواجهون تهما في المملكة العربية السعودية حيث بلغ عدد المسجونين بها 499 سجينا وفي الإمارات العربية المتحدة 89 سجينا وفي سلطنة عمان 8 سجناء و في دولة إريتريا 95 سجينا.

وستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للدول التي يوجد بها سودانيون محبوسون و يواجهون تهما جنائية وذلك للوقوف على أحوالهم بالتنسيق مع الأجهزة العدلية في تلك البلدان و تقديم الإسناد القانوني والحماية اللازمة لهم.

يذكر أن السيد وزير العدل قد أصدر القرار رقم 113 لسنة 2019م القاضي بتشكيل لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج برئاسة المحامي العام لجمهورىة السودان وذلك استنادا إلى نص المادة 4 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م.

كما يجيء هذا القرار في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية وتنفيذا لمهام وسياسة برنامج الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة.

سونا

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