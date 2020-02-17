وكيل الخارجية:نتطلع لتطوير العلاقات مع اليابان

التقى وكيل وزارة الخارجية السفير الصديق عبد العزيز اليوم بسفير اليابان لدى الخرطوم، شنجي أوربياشي الذي انتهت فترة عمله بالسودان حيث تطرق اللقاء لمجمل العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأكد الوكيل أن السودان يتطلع لتطوير علاقاته مع اليابان سياسياً واقتصادياً وثقافياً كما أكد حرص السودان على الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتطورة في مجالات الصناعة والزراعة و الصحة والبنى التحتية.

وأشار إلى أهمية عقد لجنة التشاور السياسي وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين في تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف مجالات تعاون جديدة .

وعبر عن شكره للسفير الياباني على الجهود التي بذلها في تطوير علاقات بلاده مع السودان وتمنى له التوفيق في محطته العملية المقبلة.

من جانبه، أكد السفير الياباني أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بعلاقاتها مع السودان، وأشار إلى أنه لمس رغبة عدد من الشركات و رجال الأعمال اليابانيين في الاستثمار بالسودان بعد التغيير الأخير الذي حدث به وأمّن على أهمية لجنة التشاور السياسي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي الختام، أبدى السفير الياباني سعادته بفترة عمله بالسودان، و أشاد بحجم التعاون الذي وجده من وزارة الخارجية و الجهات المعنية الأخرى.

سونا

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