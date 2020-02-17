توقيع عقد تنفيذ محطةمياه الشهيدأحمد عدلان بالفاو

تم صباح اليوم التوقيع على عقد تنفيذ محطة مياه الشهيد أحمد عدلان بالفاو القرية ١١بين وزارة الري وشركة ابن عمر أبو قصيصة بتكلفة تشييد ٢٢ مليون جنيه وسعة ١٠٠٠ متر مكعب.

وتعهد وزير الري البروفيسور ياسر عباس لدى مخاطبته مراسم التوقيع بالاستمرار في تنفيذ محطات مياه جديدة في المدن والأرياف والمناطق النائية باعتبار أن توفير مياه الشرب من أولويات الوزارة.

وأبدى الوزير سعادته بالتوقيع على عقد المحطة التي تحمل اسم الشهيد أحمد عدلان،أحد شهداء فض الاعتصام بالقيادة العامة، مشيرا إلى أن انشاء المحطة يجيء تلبية لطلب سكان المنطقة خلال زيارة الوزير للمنطقة لأداء واجب العزاء.

وجدد الوزير التأكيد على المضي قدما في رفع راية الثورة عالية كما أرادها الشهداء ،والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلاد عبر محادثات سد النهضة،

بدوره اكد المدير العام لوحدة مياه الشرب بالوزارة المهندس محمد حسب الرسول وضع المواصفات العالمية المطلوبة للمحطة وإجراء العطاء بشفافية كاملة، مشيرا إلى أن العطاء رسا لشركة ابن عمر أبو قصيصة بعد منافسة شفافة.

وقال إن المحطة تقدر تكلفة تشييدها بـ ٢٢ مليون جنيه بتمويل من وزارة المالية، وتبلغ سعتها التصميمية ١٠٠٠ متر مكعب من المياه النقية، مشيرا إلى أن المحطة ستكتمل في أو قبل ٣ أشهر من تاريخ التوقيع على العقد.

سونا

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