تنفيذي شيكان: القانون سيطال المتلاعبين بمعاش الناس

تمكنت آلية مراقبة الدقيق بولاية شمال كردفان ومحلية شيكان من ضبط كمية من الدقيق المهرب بأحد مخابز حي شيكان مربع (١).

وقال محمود بكري رئيس الآلية في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الجهود كللت بنجاح الضبطية وتم فتح بلاغ في قسم الشرطة وتواصلت الإجراءات القضائية حتى تم حسم القضية بحكم قضائي برئاسة القاضي محمد داؤود إسحق وفق أمر الطوارئ رقم (١) لسنة ٢٠١٩ والخاص بالتعامل مع سلعة الدقيق بالغرامة ٥٠ ألف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر مع مصادرة الدقيق المهرب.

وأشاد محمود بالدور الذي قامت به أجهزة الاستخبارات وأعضاء الآلية في محاربة تهريب الدقيق وضمان انسيابها للمواطن، مجدداً التأكيد على مواصلة الجهود في المحافظة على معاش الناس.

من جانبه شدد المدير التنفيذي لمحلية شيكان عصام محمد محمد صالح على ضرورة تطبيق القانون على كل من تثبت إدانته فيما يختص بمعاش الناس، مؤكدا أن المحلية ستسخر كافة إمكانياتها في مكافحة الظواهر والأساليب التي تعمل على شح المنتج من الخبز والتلاعب بقوت المواطنين.

سونا

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