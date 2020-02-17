رئيس هيئة الأركان يتوجه إلى جوبا

يتوجه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان إلى عاصمة جنوب السودان جوبا يوم الثلاثاء على رأس وفد السودان المشارك في الاجتماع فوق العادة للآلية الأمنية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان الذي يلتئم بجوبا غدا.

وكانت الجولة الرابعة عشرة للآلية قد انعقدت بجوبا أكتوبر العام المنصرم والتي انتهت بالاتفاق على تشغيل المعابر على الحدود بين البلدين ومن المنتظر أن يناقش هذا الاجتماع الطارئ ما تم في هذا الخصوص إلى جانب سير تنفيذ عدد من البرتوكولات والاتفاقيات الأمنية بين الخرطوم وجوبا.

الخرطوم 17 – 2 – 2020م ( سونا )

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