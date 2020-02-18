العدل الإسرائيلية: محاكمة نتنياهو بـ”الرشوة والغش وخيانة الأمانة” تبدأ في 17 مارس

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس / آذار أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو يجب أن يكون حاضرا في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه، بحسب “رويترز”.

وأفاد موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن “محاكمة نتنياهو بثلاثة تهم فساد ستبدأ في 17 مارس المقبل، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية”.

كانت النيابة العامة الإٍسرائيلية قدمت ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف “1000” والملف “2000” والملف “4000” وهي على النحو التالي: ملف 1000 – (قضية الهدايا) الملابسات: رئيس الحكومة نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل. أمل الملف 2000 –(قضية نتنياهو/موزيس) الملابسات: رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة “يديعوت احرونوت” نوني موزيس، لإضعاف “يسرائيل هيوم” في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه. والملف الأخير 4000-(قضية بيزك/والا) الملابسات: رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع “والا”، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



