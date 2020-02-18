تقرير لمجلس الوزراء حول زيارة وزير الحكم الاتحادى للولايات

إستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة دكتورعبدالله حمدوك رئيس الوزراء الي تقرير من وزيرالحكم الاتحادي دكتور يوسف ادم الضي حول زيارته التي قام بها لولايات سنار والنيل الأبيض ونهر النيل والتي التقى خلالها ولاة الولايات وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والاحزاب السياسية .

وأوضح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية إن النقاش دارحول كيفية معالجة قضايا هذه الولايات .

وقال فيصل إن وزير الحكم الاتحادي طمأن المكونات المجتمعية في تلك الولايات بأن أمر تعيين الولاة مرتبط فقط بمفاوضات جوبا ونوه الى أنه تم توقيع اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية ينص على حسم مسألة تعيين الولاة خلال أسبوع مشيرا الى ان قوي الحرية والتغيير قدمت مرشحيها للثمانية عشر ولاية لرئيس الوزراء.

وقال فيصل إن الغرض من زيارة وزير الحكم الاتحادي لهذه الولايات هو الحيلولة دون حدوث فراغ في هياكل الحكم الانتقالي، مضيفاً ان مجلس الوزراء تقدم بشكره للولاة العسكريين على المجهودات الكبيرة التى قاموا بها خلال الفترة الماضية واستمع الي تقرير حول أدائهم وأمن على أهمية استمرارهم لحين تعيين الولاة المدنيين.

سونا

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