مجلس الوزراء يوجه بالاعداد الجيد لزيارة الرئيس الألماني

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الي تنوير من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حول زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي جاءت عبر محورين أساسيين.

وأشاد المجلس بنتائج الزيارة ووجه بالتركيز على التعاون مع ألمانيا والترتيب الجيد لزيارة الرئيس الألماني للسودان خلال الأسبوع المقبل.

واستمع المجلس لمحور الزيارة الأول الذى يتصل بالعلاقات الثنائية بين السودان والمانيا حيث اجري رئيس مجلس الوزراء لقاءا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركز حول العلاقات الثنائية خاصة وان الزيارة تزامنت مع قرار البرلمان الألماني القاضى برفع العقوبات التي كانت مفروضة على السودان لسنوات طويلة، وأشار حمدوك الى أن هذه الخطوة تفتح آفاق التعاون بين السودان والمانيا خاصة في مجال العون التنموي، اضافة الى أنه سيفتح مجالات للتعاون في مجالات الطاقة و الزراعة والتعليم والتكنولوجيا.

وأوضح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن المحور الثاني للزيارة يتمثل في مشاركة السودان في الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والتي اتاحت الفرصة لرئيس الوزراء بعقد لقاءات مع وزراء خارجية كل من أمريكا وروسيا وفنلندا وهولندا بجانب عدد من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية الأورويين والعرب.

وقال فيصل إن الزيارة كانت ناجحة وفتحت آفاق في مجالات التعاون المختلفة مع عدد من الدول ووجدت ترحيب من الجانب الألماني وأجهزة الإعلام العالمية موضحا أن الزيارة اتاحت الفرصة أيضا للقاء الجاليات السودانية في برلين وميونخ حيث تم فيها تبادل الآراء حول قضايا كثيرة ومشاكل الجاليات في تلك البلدان وتم التأكيد على ضرورة إتخاذ ترتيبات عملية لمعالجة الاشكالات التي تواجه هذه الجاليات.

سونا

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