الخارجية:لاتوجد إصابة بكورونا وسط السودانيين بالصين

أكدت وزارة الخارجية عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا وسط المواطنين السودانيين المقيمين بجمهورية الصين الشعبية.

وأفادت الوزارة فى تصريح ل(سونا) اليوم أنه وفي إطار متابعة السودان للأوضاع في جمهورية الصين الشعبية عبر سفارة السودان في بكين فقد أشارت السفارة الى الانحسار الملحوظ في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد وذلك وفقاً للإحصاءات الجديدة التي أشارت إلى أن نسبة الحالات الحرجة بمدينة أوهان حتى يوم 15 فبراير 2020 بلغت 21.6% فقط مقارنةً بـ32.4% من جملة الإصابات في 28 يناير 2020.

واشارت الخارجية الى تراجع نسبة الحالات الحرجة بين المصابين على مستوى الصين إلى 7.2% مقارنةً بـ15.9% لنفس الفترة السابقة مما يؤشر إلى الاستجابة الفاعلة للأدوية الجديدة التي يتم إستخدامها والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الصين الشعبية.

سونا

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