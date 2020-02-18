توقيع مذكرة تفاهم بين السودان ودولة جنوب السودان

تم صباح اليوم بفندق (بانوراما) بمدينة جوبا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالسودان ووزارة الثروة الحيوانية بدولة جنوب السودان وذلك برعاية معهد الإيقاد لتنمية الثروة الحيوانية والمراعي والإتحاد الأوربي ومنظمة الفاو.

حيث وقع عن الجانب السوداني الدكتورعلم الدين عبد الله ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، ومن جانب دولة جنوب السودان جيمس، جانكا وزير الثروة الحيوانية

وقال الدكتورعلم الدين عبد الله ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في تصريح صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تهدف الي مكافحة الأمراض، العابرة للحدود وإجراء مسح ميداني ومراقبة دخول الحيوان للحدود المشتركة للبلدين مع احكام الرقابة الصحية على الثروة الحيوانية العابرة للحدود بين البلدين وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين.

سونا

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