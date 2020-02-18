تاور يدعو للاهتمام بالقطاع التعديني

دعا البروفسيور صديق تاور عضو المجلس السيادي إلى النهوض بالقطاع التعديني بالبلاد بالاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وقال تاور لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة معرض وملتقى التعدين الدولي الخامس إن هذا الملتقى ينعقد في مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي تعد أعظم ثورة في التاريخ الحديث من خلال تضحياتها الكبيرة، منوها إلى أن الملتقى يأتي في ظل سلوك جديد، من حيث النواحي السياسية والاقتصادية والمعاملات قائلا للشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال إن الباب أصبح مفتوحاً ولا توجد معاناة كما في العهد السابق، مؤكدا على حفظ حقوق الشركات والمجتمعات المحلية.

ولفت الانتباه إلى أن قطاع التعدين الأهلي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على البيئة، منوها إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى إدارة بطريقة خاصة توفر البدائل الخاصة لهذا القطاع للانتقال من التعدين الأهلي إلى مجال أكثر انتاجا وغير مهدد للبيئة وصحة العاملين، محذرا من التقنية الرخيصة التي تساعد في تدمير البيئة.

واكد عضو المجلس السيادي أن استراتيجية الحكومة الانتقالية الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للشباب، منوها إلى اهمية الاستفادة من الشركات العاملة في قطاع التعدين خاصة وأن لها تجارب مختلفة في مجال المشروعات الصغيرة و الكبيرة ومشروعات توظيف الشباب والنساء من خلال تقديم نماذج جديدة من مشروعات.

سونا

شارك الموضوع :



