الشرطة بجنوب دارفور تحتفل بتخريج (200) دارسة

أكد العميد شرطة حقوقي سيد عبدالله احمد مدير دائرة الجنايات؛ ممثل مدير شرطة ولاية جنوب دارفور؛ اهتمام الشرطة بحماية الأسرة والطفل، فضلا عن سعيها لإنشاء وحدات حماية الأسرة بعدد من المحليات، وقال سيد – خلال مخاطبته اليوم بنيالا ختام ورشة المعايير التشغيلية لوحدة حماية الأسرة والطفل التي استهدفت (200) من العنصر النسائي بالشرطة؛ بالتنسيق مع قسم سيادة القانون باليونيسيف – إن الورشة تأتي في إطار تعزيز حماية الأطفال ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيدا بدور الشركاء في تدريب كوادر الشرطة وتنمية قدراتهم في مجال حماية الأطفال ، مبينا أن السودان وقع على عدد من الاتفاقيات الدولية والأفريقية الخاصة بحقوق الطفل، فضلا عن سن قانون الطفل لسنة 2010م ، داعيا الدارسات الى إنزال مخرجات الورشة الى أرض الواقع في تعزيز حماية الأطفال ومنع وقوع الجريمة من خلال نشر الوعي وسط المجتمع وتفعيل القوانين الخاصة بحماية الأطفال ، فيما أوضحت ممثلة اليونيسيف نجلاء الصويب بأن الورشة تصب في تحقيق العدالة الجنائية الخاصة بالأطفال في حال تماس مع القانون ، مشيدة بتفهم قيادة الشرطة بأهمية الورشة في تفريغ الدارسات خلال فترة الورشة التي استمرت نحو شهر، مؤكدة التزام اليونيسيف بتقديم العون لشرطة حماية الأسرة ومساهمتها في دعم قيام وحدات الأسرة والطفل بالمحليات

سونا

شارك الموضوع :



