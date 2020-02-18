ديوان الزكاة بالقضارف ينظم منتدى شهريا

نظم ديوان الزكاة بوﻻية القضارف بقاعة بلدية القضارف المنتدى الشهري الأول تحت شعار (ديوان الزكاة رؤية مستقبلية).

وأكد الأستاذ ممدوح حسن عبد الرحيم الأمين العام لديوان الزكاة بالوﻻية سعي الديوان وحرصه على إشراك كل قطاعات المجتمع في شأن الزكاة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإصلاح وتحسين العمل بالديوان كما استعرض التجارب والمبادرات التي نفذها الديوان لتقليل حدة الفقر بجانب تطوير مصرف الغارمين عبر ابتعاث لجان للطواف على المحال التجارية بالوﻻية لمعرفة المعسرين وسداد ديونهم، وتناول مﻻمح خطة الديوان للعام الجاري.

إلى ذلك أكد المشاركون أهمية إنشاء قاعدة معلومات حقيقية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن المستهدفين والمكلفين بمناطق الوﻻية المختلفة فضلا عن انتخاب مشروعات ذات جدوى إنتاجية وفق قدرات وطموحات المستهدفين، داعين إلى إحداث تغيير حقيقي في أداء الديوان وإجراء دراسات واقعية وعلمية للمساهمة في تقليل حدة الفقر بالوﻻية.

سونا

شارك الموضوع :



