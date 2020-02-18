والي جنوب كردفان يلتقي وفد الكنيسة البريطانية

التقى والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل بمكتبه بأمانة الحكومة وفد الكنيسة البريطانية برئاسة مستر روبرت هايوت مندوب مطرانية جنوب إنجلترا وبرفقة الأمين العام للكنيسة الأسقفية السودانية القس موسى أبوالجام.

وأوضح مطران الكنيسة الأسقفية بكادقلي الأسقف حسن عثمان جيمس في تصريح لـ “سونا” عقب لقائهم والي الولاية أن الزيارة جاءت بهدف تفقد رعايا الكنيسة بكادقلي والاطمئنان على الأوضاع الأمنية بجنوب كردفان، ودعا جيمس أبناء الولاية إلى ضرورة التماسك والتكاتف والعمل مع الحكومة من أجل إعادة البناء والإعمار في الوقت الذي تشهد فيه الولاية سلاما واستقرارا .

وعبر عن شكره لحكومة جنوب كردفان على الجهود التي تبذلها في سبيل تقديم الخدمات للمجتمع والتي تخدم قضايا السلام والاستقرار.

سونا

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