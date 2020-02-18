الكويت تنفي ما تردد بشأن “حالة كورونا”

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، صحة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد في مستشفیات البلاد.

وقال السند في بیان صحفي، الاثنین، إن معظم الصور والمقاطع المشار إلیھا تعود لتدریبات تجریھا وزارة الصحة الكويتية للوقوف على جاھزیة الطواقم الطبیة والفنیة.

وجدد التأكید على أن دولة الكویت لم تسجل أي إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیا المواطنین والمقیمین إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.

سكاي نيوز

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