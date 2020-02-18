تنوير للجنة التمهيدية لاستعادة نقابة العاملين بوزارة العدل

نظمت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة العاملين بوزارة العدل تنويرا للعاملين بالوزارة ؛ وذلك بحضور مولانا يوسف ابوقرون رئيس المكتب التنفيذي وممثل لوزير العدل ومولانا نعمات محمد الأمين المحامي العام المكلف، وعدد من قيادات الوزارة والقيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ محمد عصمت .

وتناول اللقاء التنويري تقارير قانونية وأخرى مالية قدمها أعضاء اللجنة تناولت ما هية الأسباب التي أدت إلى توقف نقابة العاملين بوزارة العدل لمدة 15 عاما دون أن يتمكن العاملون بعقد جمعية عمومية تسمح لهم بممارسة حقهم النقابي ، وتوصلت التقارير إلى أن هناك تجاوزات مالية وفسادا إداريا حدث من أشخاص كانوا يعتلون قمة الهرم النقابي في آخر دورة في العام 2006 ، إلا أن التقارير أكدت أن المحكمة العليا قد برأت النقابة من أي ديون أو بلاغات أو أحكام تجاهها مما يسمح للعاملين الآن بتكوين لجنة تسييرية تمهيداً لعقد الجمعية العمومية، وأشاد مولانا يوسف بالجهود التي بذلتها اللجنة من أجل استعادتها النقابة ، مؤكدا دعم ومساندة الوزارة للعاملين في احتياجاتهم وصولاً إلى تكوين مكتب تنفيذي يراعي مصالح وتطلعات العاملين.

ومن جانبه؛ دعا الأستاذ محمد عصمت القيادي بالحرية والتغير الى العمل من أجل تحقيق أهداف ومبادئ الثورة وشهدائها والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة العاملين بكل جد وتفانٍ، وأن هناك مشاركات نسعى لتحقيقها وخاصة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضاف أن النقابات تظل واحدة من هذه المظاهر لأنها هي التي تقود النشاط العام داخل أجهزة الدولة الرسمية.

سونا

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