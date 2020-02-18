فيديو: ابنة حمدوك (على مواقع التواصل) تظهر مع والدتها لأول مرة وهى تتعلم عمل العصيدة بالتزامن مع أزمة الخبز

ظهرت الناشطة التشادية شيماء مع والدتها للمرة الأولى حيث كانت تتعلم منها طريقة إعداد وعمل العصيدة التي تعتبر من الوجبات الشعبية في تشاد والسودان وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن اختيار طريقة عمل العصيدة جاء متزامناً مع أزمة الخبز التي يعيشها الشعب السوداني .

ولفتت اللهجة السودانية التي كانت تتحدث بها والدة الناشطة التشادية شيماء – لفتت انتباه المتابعين موضحين بأنها لهجة سودانية حيث قال معلق:(لاحظت انو لهجة أمك لهجة سودانية اصيلة … ممكن تورينا كانت وين في السودان؟ او اتعلمت اللهجة السودانية وين؟ ) وكتب متابع اخر معلقاً بقوله:(ما شاء الله أمك شكلها سودانية لهجة واضحه ربنا يحفظكم).

ويذكر بأن الناشطة على مواقع التواصل التشادية شيماء كان قد أشيع بأنها ابنة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأمر الذي نفته خلال تسجيل سابق تعرضت خلاله للشائعة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة بأنها تشادية الجنسية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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