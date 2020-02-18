تشاد تؤكد حرصها على تطوير وترقية التعاون مع السودان

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، رسالة شفهية من الرئيس التشادي إدريس دبي تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .

وعبر رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بالقصر الجمهوري الثلاثاء، بالسفير التشادي بالخرطوم عبد الكريم كيبرو اوقي، وتلقيه الرسالة ، عن تقديره لمواقف الرئيس دبي وحكومته الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان .

من جهته أكد السفير التشادي حرص بلاده على تطوير وترقية التعاون مع السودان ، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

الخرطوم 18-2-2020(سونا)

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