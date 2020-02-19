ناشطة كويتية تريد أكثر من 3 مليار دولار على “وصفة” علاج فيروس كورونا

طالبت المدونة الكويتية الشهيرة والشخصية العامة سلوى المطيري بمليار دينار كويتي (أكثر من 3.2 مليار دولار) على “الطريقة” التي زعمت أنها تعالج النوع الجديد من فيروس كورونا.

وقالت على الـ”سناب تشات” إنها أخذت عملها مع وصفة العلاج للسفارة الصينية في الكويت.

وكتبت المطيري: “أنا أمام السفارة الصينية، أتيت لأقدم ملاحظات حول طرق علاج فيروس كورونا”، وعرضت الأوراق المطبوعة باسم السفير الصيني في الكويت.

قبل ذهابها إلى السفارة الصينية، نشرت المطيري فيديو على قناتها على يوتيوب طالبت فيه بوضع مليار دينار كويتي (أكثر من 3.2 مليار دولار) على حسابها المصرفي لمشاركتها طريقة علاج فيروس كورونا.

هكذا استجابت الناشطة الكويتية على اقتراح الممثل الشهير الصيني جاكي شان، الذي وعد بدفع مكافأة قدرها مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيجد علاجا لفيروس كورونا

ووعد الممثل الصيني، جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم.

سبوتنيك

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