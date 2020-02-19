احتفاء بالتطبيع مع الخليج… نتنياهو يبث أغنية دعائية

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أغنية دعائية، عدّد فيها ما اعتبرها إنجازات حققها خلال ولايته.

وبث نتنياهو أغنية جديدة عنه، على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس، الثلاثاء، أحصى فيها إنجازاته خلال الفترة الماضي، من بينها فتح قنوات سرية مع كل من البحرين والسعودية، وبث الرعب في سوريا.

تخطت الأغنية الدعائية الـ 2.20 دقيقة، وعدّدت إنجازات نتنياهو، سواء التطبيع مع دول عربية أو لقاءاته المهمة مع كبار زعماء وقادة ورؤساء الدول، وما قدمه لبلاده خلال تلك الفترة.

تتضمن الأغنية الجديدة لنتنياهو مدى استهدافه لمواقع في سوريا، وضغطه على إيران عبر منصات دولية، ومن بين كلمات الأغنية “الرعب والخوف في سوريا، الأعداء في إيران مضغوطون، البحرين وملوك السعودية يفتحون معنا القنوات سرا”.

يشار إلى أن إسرائيل، تشهد في الثاني من مارس/آذار المقبل، انتخابات برلمانية للكنيست، هي الثالثة في غضون عام، وتشهد منافسة شرسة بين كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على رأس حزبه الحاكم “الليكود”، وتحالف “أزرق- أبيض”، ذو التيار اليميني الوسطي، بقيادة الجنرال بيني غانتس.

سبوتنيك

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