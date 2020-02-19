وزير المالية اجتماعات استكهولم بالناجحة

وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي اجتماعات استكهولم فى هذه الجولة بالناجحة و تم الاتفاق على قيام مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الجاري عقب انعقاد الحوار المجتمعي الاقتصادي في مارس الذي يتوافق عليه السودانيين.

و اكد البدوي بحسب سونا وعد الشركاء والاصدقاء للسودان بتقديم دعم مقدر للسودان. مبينا ان اجتماعات السويد لاصدقاء السودان الذي شارك فيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الحالي سيفضي الى لقاء آخر في باريس حيث يتم تقديم التزامات محددة من اصدقاء السودان لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في النصف الاول من يونيو المقبل، وقطع بان ذلك سيكون خاتمة ما قاموا به طيلة هذه الفترة .

و قطع البدوي بانه من الآن وحتى انعقاد المؤتمر ، ستتاح الفرصة لبعض الدول وبعض المانحين المشاركين بعد ان يتم التشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة ،ووصف الاجتماع بالسويد بالهام جدا .

وكشف عن اجتماعه واعضاء الوفد مع وزير التعاون الدولي السويدي الذي سيقوم بزيارة قريبا الى السودان.

وقال ( ايضا هناك لقاءات سيُكلف بها اعضاء الوفد اليوم لمواصلة المشاورات مع شركة اسكانيا للتفاكر حول بناء شراكة مع القطاع الخاص السوداني لدعم المواصلات الحضرية خاصة في العاصمة والمدن الكبرى) وهذا البرنامج يُرجى منه الكثير لتحديث نظام المواصلات في المدن.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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