بنك السودان يواصل التخفيض التدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار وإستقرار في السوق الموازي للعملات

واصل بنك السودان المركزي يوم الأربعاء سياسة خفّض قيمة الجنيه التدريجية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات، ليصبح التخفيض أكثر من 16 في المئة أمام الدولار الأمريكي ويصير الدولار يساوي 52.60 جنيه، في حين كان السعر السابق زهاء 45 جنيها للدولار الواحد.

أعلن بنك السودان المركزي يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 أسعار رسمية جديدة للعملات الاجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 52.6000 جنيه والبيع 52.8630 جنيه، وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيها للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.

يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في السوق الموازي “السوق الأسود”، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 103.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 27.60 جنيه.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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