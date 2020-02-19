عائشة تلتقي وزيرة التنمية والتجارة بمملكة نذرلاند

التقت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم، وزيرة التنمية والتجارة الخارجية بمملكة نذرلاند سيغريد كاخ، واستعرض اللقاء آفاق التعاون الثنائي المستقبلي بين السودان والمملكة في مختلف المجالات. وقدمت الأستاذة عائشة موسى للوزيرة شرحا وافيا لتطورات الأوضاع بالسودان والقضايا التي تواجه الفترة الانتقالية.

وأوضح السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الوزيرة أبدت تفهما للأوضاع بالبلاد، وأكدت أن بلادها على استعداد لتقديم كل الدعم للسودان، خاصة في مجال التدريب وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. وأضاف غزالي أن اللقاء تطرق للعديد من القضايا التي تهم المجتمع السوداني، ويمكن أن تساهم فيها مملكة نذر لاند خاصة في مجالات دعم المرأة السودانية والزراعة والصناعة الزراعية ودعم التنمية الريفية.

سونا

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