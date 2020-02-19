البرهان يؤكد متانة العلاقات بين السودان ومملكة نذرلاند

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عمق ومتانة العلاقات بين السودان ومملكة نذر لاند .

وتطرق خلال لقائه بمكتبه بالقيادة العامة، ظهر اليوم ،السيدة سيغريد كاخ وزيرة التنمية والتجارة الخارجية بمملكة نذر لاند، إلى تطورات الأوضاع السياسية في السودان والخطوات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي ولتوفير الحياة الكريمة لكل الشعب السوداني.

ووصفت السيدة سيغريد كاخ في تصريح صحفي اللقاء بالمثمر والناجح ، وأبانت أنه تناول موضوع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الفترة السابقة في ظل النظام البائد حتى تطمئن أسرهم بأن أصواتهم قد سمعت وأن العدالة حكمت لصالحهم.

ولفتت إلى أن المملكة ظلت تدعم السودان في الماضي وستواصل دعمها له باعتبارها شريكا أساسياً للسودان. وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يتم التحول الديمقراطي في السودان من أجل استشراف مستقبل جديد .

سونا

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