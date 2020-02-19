ولاية الخرطوم تشرع في إنفاذ خطة طوارئ الخريف

أعلنت ولاية الخرطوم بحسب سونا عن شروعها فى إنفاذ خطة طوارئ الخريف وذلك في اجتماع موسع دعا له والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بحضور معتمدي المحليات والأمين العام لحكومة الولاية والمديرين العامين للوزارات والأمين العام لمجلس البيئة ومدير الدفاع المدني بالولاية، وقرر الاجتماع تشكيل آلية مركزية برئاسة وزارة البنى التحتية تمثل فيها جميع الجهات الاتحادية والولائية ذات الصلة بتصريف مياه الأمطار والطوارئ الناجمة عن الخريف، وحدد الاجتماع أسبوعا واحدا لإجازة الخطة في شكلها النهائي وطالب بتحديد المسؤوليات لكل جهة وكذلك الاحتياجات..

وكان المهندس الصافي أحمد آدم مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات قد استعرض أمام الاجتماع خطة الخريف موضحا أن للوزارة مخزونا من الآليات يقدر بـ (161) آلية و (247) طلمبة شفط متحركة بالإضافة إلى (48) طلمبة ثابتة على ضفاف النيل، وأضاف الصافي أنه يجري تشييد (10) مصارف كبيرة بالإضافة إلى تطهير مصارف مشيدة بطول (500) كم ومصارف ترابية بطول (1100) كم كما يجري العمل في (12) سدا لحجز مياه الأمطار خارج المدن ورفع تروس على النيل بطول (73) كم للحماية من الفيضانات ورفع جسور ترابية للحماية من السيول بطول (19) كم وحددت الوزارة مائة موقع بالولاية تعاني من وضع حرج في التصريف سيتم التعامل معها من خلال الردميات وآبار التصريف.

وأكد والي الخرطوم أن الولاية تعمل مع كل الشرائح بتحقيق خريف خال من الأضرار وناشد منظمات المجتمع المدني العمل مع الولاية لإنفاذ هذه الخطة كما ناشد المواطنين العمل على الحفاظ على المصارف بعد نظافتها.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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