توصيات جديدة وقرارات هامة للجنة قضايا المفصولين تعسفياً

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اليوم اجتماعها رقم (16) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة/هانم برهان الدين وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح الأستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا والملفات واطمأنت على إرجاع جميع مفصولي بنك الثروة الحيوانية للخدمة وإلغاء قرارات النقل التعسفي لهم، وأصدرت عدداً من التوصيات التي سيتم رفعها إلى السيد وزير شؤون مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت ثلاث عشرة استمارة من البنك العقاري التجاري وقررت اللجنة إعادة سبعة من العاملين وتحسين معاشات ستة منهم بعد ترفيع درجاتهم أسوة بزملائهم .

وفي ما يخص وزارات الصحة بالولايات والعاصمة أوضح الأستاذ رشيد سعيد أن اللجنة تلقت استمارتين من ولايات دارفور تم تحسين معاش أحد المفصولين ورفض الطلب الآخر لعدم الاختصاص، وتسلمت استمارة واحدة من ولاية الجزيرة تم رفضها لعدم الاختصاص وتسلمت أربع استمارات من ولاية الخرطوم قررت إعادة أحد المفصولين للخدمة وترفيعه للدرجة الوظيفية أسوة بزملائه وتحسين معاش آخر وتم رفض استمارتين لعدم الاختصاص، وتسلمت استمارة واحدة من ولاية النيل الأبيض قررت تحسين معاش المفصول المعني كما تسلمت اللجنة خمس استمارات من ولاية سنار قررت إعادة مفصول واحد للخدمة وترفيعه للدرجة الوظيفية أسوة بزملائه وتم رفض طلبين من المفصولين لعدم الاختصاص وطلب آخر باعتبار المعني من مواطني دولة جنوب السودان وطلبت اللجنة معلومات إضافية بشأن أحد المفصولين، وتسلمت اللجنة أيضا ثلاث عشرة استمارة من مستشفيات وزارة الصحة ولاية الخرطوم قررت إعادة خمسة من المفصولين للخدمة وتحسين معاشات اثنين منهم ورفض ثلاثة طلبات لعدم الاختصاص وثلاثة لمواطنين من جنوب السودان، واستلمت ستة عشر استمارة من وزارة الصحة الاتحادية قررت إعادة أربعة للخدمة وتحسين معاش سبعة ورفض خمسة لعدم الاختصاص .

وأبان الأستاذ رشيد سعيد أن اللجنة تسلمت ثلاثة وثلاثين استمارة من المجلس الوطني قررت تسوية معاشات ثمانية وعشرين من مقدمي الاستمارات و إعادة أربعة للخدمة وطلب معلومات إضافية عن أحد المفصولين، كما تسلمت اللجنة عشرين استمارة من ديوان المراجعة القومي قررت تسوية معاشات عشرة من المفصولين وإرجاع مفصول واحد للخدمة ورفضت سبعة من الطلبات ومراجعة طلبين ، مبيناً أن اللجنة تلقت ستة وتسعين استمارة من المفصولين بالصندوق القومي للمعاشات قررت تحسين معاش تسعين منهم لتجاوزهم لسن الخامسة والستين أو لعدم الرغبة في العودة وقررت إعادة ستة من المفصولين من الخدمة، وتسلمت اللجنة مزيدا من الاستمارات من المؤسسة العامة للطباعة والنشر بلغت سبع استمارات قررت إعادة ثلاثة من المفصولين للخدمة وتحسين معاش أربعة من المفصولين كما تسلمت اللجنة ثلاثة وثلاثين استمارة من شركة آفاق للطباعة والنشر قررت إعادة ثمانية وعشرين من المفصولين وتحسين معاشات خمسة منهم ورفض ثلاثة طلبات لعدم الاختصاص، وتسلمت اللجنة كذلك ثماني استمارات من ديوان شوؤن الخدمة قررت اللجنة تحسين معاش خمسة منهم ورفض ثلاثة طلبات لعدم الاختصاص

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة إن اللجنة تسلمت خمسمائة وستين استمارة من وزارة الزراعة قررت إعادة مائة وثمانية وأربعين مفصولا للخدمة وتحسين معاش ثلاثمائة ثمانية وخمسين واستبعاد ستة من الطلبات ونظرت اللجنة في الطلبات المقدمة من أربعمائة وأربعة وثلاثين مفصولا من مؤسسة الرهد الزراعية قررت تحسين معاش أربعمائة وأربعة وثلاثين، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها للنظر في مزيد من ملفات المفصولين.

الخرطوم في 19-2-2020م (سونا)

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