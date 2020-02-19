وزير: العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان وتركيا متطورة

وصف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان وتركيا بأنها متطورة وتشهد تقدماً في المجالات كافة، مبيناً أن العلاقات التجارية بين البلدين مفتوحة.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء بمكتبه بالوزارة سفير تركيا بالخرطوم عرفان نذير .

وتطرق اللقاء لتفعيل الاتفاقية التجارية والاقتصادية المشتركة بين الخرطوم وأنقرا في ديسمبر من العام 2017 .

من جانبه هنأ السفير الوزير بتقلده منصب وزير الصناعة والتجارة ناقلاً له تهاني وزير التجارة والجمارك التركي موضحاً استعداد الجانب التركي لمساعدة السودان لتحسين قدراته التنافسية في مجالاته الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات والتكامل التدريجي للسودان مع الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع السودان في مجال رفع القدرات وتنمية الموارد البشرية والمهارات الفنية في مجالات التجارة والخدمات المساعدة في القطاعين العام والخاص.

الخرطوم 19-2-2020(سونا)

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