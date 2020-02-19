السودان: ارتفاع إصابات الإيدز إلى (1058) حالة بالخرطوم خلال عام

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن ارتفاع إصابات الإيدز إلى (1058) حالة حسب آخر إحصائيات 2019م (541) منهم رجال بنسبة أعلى من النساء، فيما بلغت خلال 2018م (984) حالة .

وأكد مسؤول التثقيف الصحي محمد عوض في ورقة (الإيدز.. حقائق وتحديات)، قدمها في سمنار “تفعيل الشراكات الشريكة في مجال مكافحة الإيدز” يوم “الأربعاء”، إصابة (17) سيدة بالمرض من جملة (4733) امرأة أجري لهن فحص فيروس الإيدز.

وكشف عن تسجيل (8540) حالة للأمراض المنقولة جنسياً العام الماضي، وأشار لانتظام (11.453) مريضاً في أخذ العلاج، بينهم (693) مريضاً العام السابق.

وقطع بعدم وجود علاج شافٍ للمرض، وقال إن الإيذر مُركّز في مجموعة مُعينة، وأقر بوجود مُهددات تُواجِه أعمال المكافحة منها توقف حوافز الدعم العالمي للكوادر بمراكز العلاج وهجرة الكوادر العلاجية بمراكز العلاج، وزيادة عدد الأجانب المترددين على مراكز الخدمات.

الخرطوم: باج نيوز

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