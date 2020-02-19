نسرين النمر تنعي رتاج الاغا: اللهم أدخلها الجنة

نعت الاعلامية نسرين النمر زميلتها الإعلامية السودانية المعروفة ومذيعة قناة النيل الأزرق رتاج الأغا التي توفيت صباح الأربعاء وكتبت بحسب ما نقلت عنها محررة النيلين.

(اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خير من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من النار ومن عذاب النار. اللهم قها فتنة القبر وعذابه , اللهم لاتحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم أنت ربها وأنت خالقها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها , جئنا شفعاء فاغفر لها. اللهم أنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار فأنت أهل الوفاء والحمد , اللهم فاغفر لها وارحمها انك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنها نزلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها وهى الفقيرة إلى رحمتك وقد جئناك شفعاء لها وجئناك راغبين إليك طالبين لها الرحمة والمغفرة. اللهم إن كانت محسنة فزدها في إحسانها وان كان مسيئة فتجاوز عنها وعن سيئاتها واتها بالسيئات مغفرة. اللهم لاقها برحمتك ورضاك وقها فتنة القبر وعذابه وأفسح لها في قبرها. اللهم جاف الأرض عن جنبيها ولقها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهم آمين آمين آمين

اللهم ارحمها رحمة واسعة يا رب).

الخرطوم/ريم منصور/النيلين

شارك الموضوع :



