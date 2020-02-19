مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار غربي ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 5 آخرين، في إطلاق نار بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي البلاد.

ولم تضف الشرطة في بيان صادر عنها مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الهجوم ولا هوية منفذه أو الأضرار الناجمة عنه.

تجدر الإشارة أنه يوم 24 يناير/كانون ثان الماضي قُتل 6 على الأقل، إثر إطلاق نار في بلدة “روت آم سي” بولاية “بادن فورتمبيرغ” جنوب غربي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق المصادر ذاتها، سقط القتلى جراء إطلاق نار وقع عقب خلاف شخصي.

وأوضحت شرطة مدينة “ألين” التابعة للمقاطعة حينها أنه جرى توقيف شخص على خلفية الهجوم المسلح.

إسطنبول/الأناضول

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