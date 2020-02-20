أزمة الوقود ترفع أسعار الأسمنت

حافظت أسعار الأسمنت على ارتفاع السعر، بسوقي السجانة وبحري، وأرجع بعض التجار في حديثهم لـ(السوداني) أمس، الارتفاع لأسباب أزمة الوقود وانعكاسها سلباً على الترحيل، وأدت لارتفاع سعر الطن بالقطاعي (17) ألف جنيه، تبعه رفع سعر المنفستو لـ(80) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً، أما سعر الجملة (16) أالف جنيه بدلاً عن (15) ألفاً، بلغ سعر أسمنت عطبرة من المصنع (9) آلاف جنيه، وبربر (9,500) جنيه. وفي المقابل تراوح سعر طن السيخ ما بين (68-65) ألف جنيه بحسب سعر الصرف، وتوقعوا تراجع الاسعار في الأيام المقبلة، نتيجة لعودة بعض المصانع التي توقفت خلال الفترة الماضية لأعطال فنية، مشيرين إلى أن الشائعات حول ارتفاع سعر الطن نحو (20-18) ليست صحيحة، ثم ضعف القوة الشرائية.

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



