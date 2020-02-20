حمدوك يُشيد بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

جدد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات العاملة في مجال العون الانساني حتى يتسنى لها القيام بمهامها على النحو المطلوب .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمر في السودان، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة السيدة باتريشا دانزى المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لإفريقيا بحضور وزير الدولة بالخارجية د.عمر قمر الدين والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال العدلي والإنساني .

من جانبها أعربت السيدة باتريشا عن سعادتهم بإتاحة حكومة جمهورية السودان مساحة اكبر للعمل الإنساني مما يسهم في تقديم اكبر قدر من المساعدات وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مؤكدة حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدات لضحايا النزاعات بشكل مرضى .

سونا

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