المؤتمر السنوي لقوى الهامش ببرمنغهام 29فبراير الجاري

أعلن تجمع قوى الهامش السوداني عن انعقاد مؤتمره السنوي الأول في مدينة يبرمنغهام بالمملكة المتحدة السبت المقبل ٢٩ فبراير ٢٠٢٠م ويستمر المؤتمر يوما واحداً من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءً.

وقال الأستاذ الدومة إدريس حنظل رئيس اللجنة القانونية والعدلية بتجمع قوى الهامش ومنسق المؤتمر السنوي لقوى تجمع الهامش في تصريح لـ(سونا) إن المؤتمر سيطرح عشر قضايا رئيسية على بساط البحث وسيتم مناقشتها من منظور منهجي علمي وذلك بهدف التعريف والتنوير والتحليل المنهجي لقضايا الهامش بالإضافة إلى النظر في إيجاد حلول مناسبة تتلاءم مع جوهر القضايا وجذورها بصورة عادلة تؤدي إلى الأمن و الاستقرار والتنمية المستدامة وبناء سودان ديمقراطي.

واكد الدومة أن المؤتمر سيناقش عشر أوراق عمل خلال ثلاث جلسات بمشاركة أساتذة وعلماء ومتخصصون في قضايا الهامش.

سونا

شارك الموضوع :



