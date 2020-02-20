وفد سونا يختتم زيارته لولاية النيل الأبيض

اختتم وفد سونا الاتحادي الزائر لولاية النيل الأبيض برئاسة د. عصام الضو؛ مسؤول الولايات اليوم؛ زيارته بلقاء الأستاذ الطيب محمد عبدالله أمين عام حكومة الولاية بأمانة الحكومة بربك؛ بحضور الأستاذة وداد محمد الحسن مدير عام وزارة التربية والتوجيه، ومديري سونا بالولاية وقطاع الثقافة والإعلام وهيئة إذاعة وتلفزيون الولاية وعدد من المهتمين بالشأن الإعلامي.

ورحب أمين عام حكومة النيل الابيض الاستاذ الطيب محمد عبدالله بالوفد ، معربا عن سعادته بأن تحظى النيل الأبيض بأول زيارة لولايات البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهد متغيرات كثيرة تتطلب مواكبة الرسالة الإعلامية ، وأشار إلى أن زيارة وفد سونا للولاية تؤكد اهتمام المركز بالنيل الأبيض؛ وذلك لما تتمتع به من مقومات بشرية وطبيعية تجعل منه جاذبا سياحيا واقتصاديا وتنمويا وزراعيا واستثماريا يمكن إبرازه من الترويج الإعلامي المستمر فضلا عن كونها ولاية حدودية ومعبر لكل ولايات البلاد؛ مما يكون له إفرازات إيجابية وسلبية تحتاج لمراقبة ومتابعة وتوعية المواطن، وأضاف أمين عام الحكومة أن الولاية تستضيف أكثر من ٢٣٠ الف لاجئ بالمعسكرات، وكذلك أكثر من ٧٠ الف لاجئ بالمدن والقرى الكبيرة بالولاية؛ مما يشكل عبئا في المشاركة في الخدمات الضرورية، وثمن دور سونا والأجهزة الإعلامية في عكس كافة أوجه النشاط بصورة فعالة في ظل هذه الظروف المعقدة ، مبينا أن توفير معينات العمل من بيئة وأجهزة ومعدات ووسائل حركة يؤدي لتجويد الأداء والارتقاء بالرسالة الإعلامية.

وأكد الطيب التزامهم في حكومة الولاية بتوفير كافة الاحتياجات العاجلة لمكتب سونا بالولاية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتوجيه.

من جهتها؛ استعرضت الأستاذة وداد محمد الحسن مدير عام التربية بالولاية؛ التحديات الإعلامية ومعوقات العمل بمكتب سونا وكيفية إيجاد حلول مشتركة بين حكومة الولاية وسونا الاتحادية ، مشيرة لدور الإعلام الرائد في إبراز كل الأنشطة والمشروعات التي تعكس وجه الولاية المشرق .

الى ذلك أشار د. عصام الضو رئيس وفد سونا الاتحادي لأهمية التعاون والتنسيق بين المركز والولاية من أجل تقديم رسالة إعلامية تخدم الدولة والمجتمع والولاية، وأبان أن بحر ابيض تمتاز بمقومات تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال العمل الإعلامي والتنموي والصناعي والاستثماري والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد التزامهم بتقديم الدعم في مجال الأجهزة والمعدات التي تمكن الولاية من المواكبة الإعلامية المتجددة؛ الى جانب تدريب وتأهيل كل الكوادر الإعلامية وذلك في إطار التكامل الإخباري بين الأجهزة الإعلامية المختلفة، وأشاد عصام بالانسجام والتعاون بين كل الأجهزة الإعلامية بالنيل الأبيض وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود بتذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل الإعلامي بالولاية.

سونا

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