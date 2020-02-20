انطلاق حملة مكافحة العنتد بسنار.

أكد المهندس الفاضل محمد عبد الرحيم مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بولاية سنار انطلاقة حملة مكافحة العنتد بمحلية أبو حجار..

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن الحملة سوف تستمر لتشمل جميع محليات الولاية، مشيرا إلى أهمية المكافحة خلال هذه الفترة لتواجد الحشرة في شكل مجموعات في الأشجار والمواقع الأخرى يسهل القضاء عليها لحماية المحصولات في الموسم القادم..

ودعا مدير الوقاية المحليات للتعاون وتسهيل مهمة الفرق العاملة في مجال المكافحة حتى تعم الفائدة جميع المزارعين بأنحاء الولاية المختلفة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية…

سونا

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