البنك الزراعي: 5 مليارات جنيه لشراء القمح

أشاد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ عبد الماجد خوجلي المدير العام للبنك الزراعي بحضور أعضاء لجنة إنجاح الموسم الزراعي بالولاية، بالجهود الكبيرة التي قادها البنك الزراعي لإنجاح زراعة محاصيل العروض الشتوية بمشروع الجزيرة من خلال توفير التمويل اللازم عبر إدارة المشروع والتمويل المباشر وتأمين التقاوى وانسياب سماد اليوريا في الوقت المناسب .

ودعا لتضافر جهود الدولة والولاية لإحداث نهضة شاملة بمشروع الجزيرة لتأمين الغذاء لكل أهل السودان وتصدير الفائض لدعم الإقتصاد الوطني ، وأكد أن الجزيرة مؤهلة لغذاء العالم ، ودعا لضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي القادم بتجاوز عقبات الموسم الحالي وتعزيز الإيجابيات ، وقال إن زيارة مدير عام البنك الزراعي جاءت مكملة لأدوات الولاية لإنجاح موسم حصاد القمح والاستعدادات للموسم الزراعي القادم ..

من جانبه؛ أعلن المدير العام للبنك الزراعي عن اكتمال الترتيبات لإنجاح موسم الحصاد بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه لشراء المخزون الاستراتيجي من محصول القمح والعمل على توفير 30 ألف بالة خيش لمقابلة احتياجات الحصاد سيتم توزيع 5.5 آلاف بالة فورا لولايات الجزيرة والقضارف وسنار والنيل الأزرق، إضافة لتوفير جوالات بلاستيك بمواصفات خاصة ومتينة .. ودعا مدير عام البنك الزراعي حكومة الولاية لمضاعفة الجهود للحد من تهريب القمح ووضعه تحت سيطرة الدولة لتأمين الخبز للمواطنين والحد من شراء أصحاب بعض المطاحن للقمح .

وكشف مدير عام البنك الزراعي – في تصريح لـ(سونا) – أن جملة تمويل العروة الشتوية بلغ 5 مليارات جنيه لمساحة 410 آلاف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 150 ألف فدان تمويل فردي، 255 ألف فدان تمويل عبر إدارة مشروع الجزيرة ، ولفت مدير عام البنك الزراعي أن جملة تمويل الموسم الماضي لكل السودان بلغ 19 مليار جنيه .. فيما أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة عمليات حصاد القمح في مساحة 420 ألف فدان وتبشر بإنتاجية عالية تصل في المتوسط لعدد 14 جوالا للفدان ، وشدد على ضرورة تأمين السيولة والخيش وإعلان السعر التركيزي للقمح المجزي للمزارعين ..

فيما عبر مدير عام عمليات الري بوزارة الري الموارد المائية عن إشادته بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالجزيرة وتذليل كل العقبات التي اعترضت الموسم الزراعي في الري والتمويل وكافة الاحتياجات ، ولفت لضرورة تكوين لجنة للإعداد المبكر للموسم الزراعي المقبل ..

ودعت د. توحيده بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة البنك الزراعي لضرورة تكملة تمويل كهربة المشاريع الزراعية وإدخال الطاقة الشمسية في المناطق البعيدة والعمل على تمويل مزارعي القطاع المطري والبستاني ..

ودعا الأستاذ الرشيد عثمان المدير العام للبنك الزراعي قطاع الجزيرة لضرورة التوسع في مساحات القطن بمشروع الجزيرة ووضع رؤية لكيفية دخول الموسم الزراعي القادم ، وأشار للتدابير التي وضعها البنك الزراعي لتنويع الأنشطة وأكد على أهمية قيام إدارة مختصة بالبنك للزراعة المطرية .

سونا

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