تقديم مواد غذائية بمحلية مليط بشمال دارفور

بحث المدير التنفيذي لمحلية مليط بولاية شمال دارفور محمد محمود يوسف اليوم بمكتبه بمباني المحلية مع الوفد المشترك للمنظمة الألمانية للزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والذي زار المحلية برئاسة يحيى حسن شريف بحث معهم كيفية تنفيذ برامج ومشروعات المنظمتين بالمحلية خلال المرحلة القادمة واللتان تعملان في مجالات الزراعة وتقديم الخدمات الاجتماعية ، بجانب دخول منظمة الفاو خلفا لـ “منظمة كوبي الإيطالية ” للعمل في ذات المجال.

َورحب المدير التنفيذي للمحلية بجميع المنظمات الأممية والطوعية الدولية للعمل بالمحلية ، مؤكدا تعاون المحلية التام معها حتى تتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية للمواطنين بجميع مناطق المحلية ، ودعا محمود المنظمتين إلى الاستمرار في تنفيذ برامجها ومشروعاتها؛ خاصة حفر وتركيب آبار المياه وتوزيع الأغنام للأسر الفقيرة؛ مع الاهتمام بصيانة المضخات اليدوية المتوقفة وتدريب المجتمعات المحلية ، معلنا سعي المحلية الجاد للعمل من جهات الاختصاص وشركات الاتصالات من أجل توفير وتقوية شبكة الانترنت لتسهيل عمل المنظمات ولينعم مواطنو المحلية بالخدمة .

ومن جهتهما؛ فقد أكد ممثلا المنظمة الألمانية للزراعة وبرنامج الغذاء العالمي استعدادهم للتعاون مع إدارة المحلية وتنسيقية الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية بالمحلية حتى يتسنى لهم تقديم العون والدعم الإنساني والإغاثي بالمحتاجين بالمحلية، وطالبا المحلية للعمل من أجل معالجة ضعف شبكة الانترنت بالمحلية.

يذكر أنه قد حضر اللقاء ممثلو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ومدير منظمة كوبي الإيطالية العاملة في مجال العمل الإنساني بالمحلية.

سونا

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