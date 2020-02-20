ضوابط لتنظيم توزيع الوقود بشمال كردفان

أوضح الأستاذ الطيب محمد إدريس مدير إدارة التجارة والتعاون والنقل والبترول بولاية شمال كردفان أن إدارته اتخذت جملة من الضوابط والتدابير المحكمة لتنظيم توزيع الوقود للمركبات العامة والخاصة والجنائن والطواحين والدوانكي بكافة مناطق الولاية المختلفة.

وأشار في تصريح لـ(سونا) أنه تم تكوين لجنة عليا لتنظيم توزيع المواد النفطية ، وتضم في عضويتها الأجهزة الأمنية وقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية.

وأوضح أن اللجنة تعمل في المتابعة والتنسيق في توفير المواد النفطية من المصادر ببورتسودان والخرطوم ومصفاة الأبيض .

وقال إن اللجنة تعمل على وضع الأسس والموجهات لضبط العمل في صرف وتوزيع المواد النفطية الورادة للولاية .

سونا

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