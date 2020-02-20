السودان يقدم معينات عسكرية لقوات دفاع جنوب السودان

وصلت يوم الخميس إلي مطار جوبا طائرة سودانية تحمل مساعدات ومعينات عسكرية بتوجيهات من الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان ريئس مجلس السيادة الإنتقالي لقوات دفاع جنوب السودان وذلك في إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.

وأوضح السفير جمال مالك أحمد نائب سفير السودان بجوبا في تصريحات صحفية عقب وصول أن المساعدات تحوي على (٥٠)الف قطعة زي عسكري وصلت منها (١٥) الف وستصل البقية تباعا وهي عبارة عن دعم للقوات الخاصة بحماية الشخصيات المهمة وذلك بأعتبار السودان راعيا لإتفاق سلام جنوب السودان

اللواء دينق كور ممثل قوات دفاع جنوب السودن أشاد بدعم ريئس مجلس السيادة الإنتقالي مبينا ان هذا الدعم سيسهم في توفير المعينات للقوات الخاصة و يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.

جوبا 20-2-2020 ( موفد سونا)

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