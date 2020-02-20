النيابة: لم يتم شطب الاتهام في مواجهة مامون حميدة وتم الإفراج عنه بالضمان

أكدت النيابة العامة عدم شطبها الاتهام في مواجهة القيادي الاسلامي مأمون حميدة، وزير الصحة السابق لولاية الخرطوم، وأكدت أنه لا يزال يواجه عدة إتهامات في دعاوي جنائية , وأوضحت أن اطلاق سراحه تم بالضمان.

وقطعت النيابة في تعميم صحفي يوم “الخميس” بأن الافراج عن حميدة جاء وفق لما هو منصوص عليه قانوناً بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة من حظر سفره و حجز جميع ممتلكاته, ونوهت إلى أن الأمر تم بكوجب كفالة ضامن كفء و مقيم بداخل دائرة الإختصاص

وأكدت عدم وجود ما يمنع إستدعاء حميدة في أي مرحلة متى ما إقتضت إجراءات التحقيقات ذلك أو تم تقييد دعوى جديدة في مواجهته.

الخرطوم: باج نيوز

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