وحدات اجلاس مدرسي من الامارات العربية لشمال دارفور

وقف والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم بورشة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالفاشر على سير تجميع وتركيب وحدات الإجلاس المدرسى الجديدة التي َوصلت الولاية ضمن المنحة المقدمة للسودان من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد الوالي أن المنحة ستساهم بصورة مقدرة في حل مشكلة الاجلاس المدرسي بمدارس الولاية معربا عن شكره لدولة الإمارات ولمجلسي السيادة والوزراء لاهتمامهما بقضايا التعليم بالولاية، مؤكدا مضي حكومته في السعي لتوفير كافة متطلبات التعليم وتحسين البيئة التعليمية ليسهم ذلك في زيادة نسبة التحصيل الاكاديمي للتلاميذ والطلاب، معلنا كذلك عن عزم حكومة على تنفيذ خطتها الرامية لإعادة صيانة وتأهيل جميع المدارس بالولاية، مبينا أن توزيع وحدات الاجلاس الجديدة سيتم عبر لجنة فنية لجميع المدارس حسب الحاجة

فيما أوضح المدير العام لوزارة التربية والتوجيه ادريس محمد عبدالله أن وحدات الإجلاس الجديدة ستسهم في تحسين البيئة المدرسية وزيادة نسبة التحصيل للطلاب والتلاميذ ، مضيفا أن اعمال التجميع والتركيب تسير بصورة جيدة بلغت ال٩٠٪.

الى ذلك قال المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس الماحى الشيخ محمد أن وزارته ظلت تتابع وبحرص كبير الجوانب الهندسية .والفنية في تجميع وتركيب وترحيل وحدات الاجلاس.

الفاشر 20-2-2020 (سونا)

شارك الموضوع :



