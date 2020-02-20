إصابة “٢٥” فرداً من الشرطة و”٤” ضباط وحرق اطارات في قلب الخرطوم وتتريس طرق حيوية

علم “باج نيوز” عن إصابة أكثر من ٢٠ مواطناً و”٢٥” فرداً من الشرطة و”٤” ضباط، إلى جانب إتلاف بعض مركبات المواطنين، “جاري حصرها بواسطة النيابة”، في الاحتجاجات التي انطلقت ظهر ”الخميس” 20 فبراير الجاري بالعاصمة الخرطوم.

وقالت مصادر شرطية في تصريح لـ “باج نيوز”إنه لا توجد وفيات وأوضحت أنها لاحظت جمع بعض الأفراد ممن دخلوا وسط المتظاهرين لكميات من (إطارات المركبات وإحراقها) في قلب الخرطوم وتتريس وقفل طرق حيوية (الجمهورية والقصر تقاطع الجامعة وقلب الخرطوم) إلى جانب اجتياز السلك الشائك والاعتداء على القوات النظامية، على حد تعبير المصدر.

وأوضح المصدر أنه جاء بعدها أمر وكيل النيابة المتواجد مع الشرطة باستخدام الغاز المُسيل للدموع، مشيرًا إلى أن تسليح قوات الشرطة لا يوجد به سلاح ناري وأنها اعتمدت على أدوات مكافحة الشغب.

*الخرطوم:باج نيوز*

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