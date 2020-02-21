أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020م

الصيحة:
* عودة (المتاريس) وإصابة (19) متظاهراً
* جيولوجي: انتهاء العُمر الافتراضي لخط أنابيب البترول
* شركة أمريكية لتدوير النفايات بالجزيرة
* النيابة: التحقيق في دعاوى جنائية لـ(مامون حميدة)
* انحسار الصفوف وإنفراج تدريجي لأزمة الوقود
* التوم هجو: الولاة العسكريون هم الأجدر بإدارة الولايات
آخر لحظة:
* الحكومة تعلن فتح ملف (القطط السمان)
* متاريس وبمبان ومواكب تشل الخرطوم
* “السيادي”: (700) قطعة مملوكة لوزير ومسؤول سابقين
* استئناف صادر الماشية والدولار يوالي الصعود
* بعد سنوات مشار يعود نائباً أول لسفاكير
* مطالبة بإقالة وزير الداخلية وحظر “حميدة” من السفر
الدار:
* إصابات وسط المحتجين وأفراد الشرطة في موكب الأمس بالخرطوم
* اختناقات مرورية وتوقف حركة النقل والمواصلات
* إنفراج تدريجي في أزمة الوقود
* دسيس مان يزور الدار ويفجر المفاجآت
* التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل بائع الخضار ببحري
* وزير التربية الاتحادي: مجانية التعليم من العام القادم
الخرطوم (كوش نيوز)