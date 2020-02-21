النيلين
سياسية

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020م

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الصيحة:

* عودة (المتاريس) وإصابة (19) متظاهراً

* جيولوجي: انتهاء العُمر الافتراضي لخط أنابيب البترول

* شركة أمريكية لتدوير النفايات بالجزيرة

* النيابة: التحقيق في دعاوى جنائية لـ(مامون حميدة)

* انحسار الصفوف وإنفراج تدريجي لأزمة الوقود

* التوم هجو: الولاة العسكريون هم الأجدر بإدارة الولايات

آخر لحظة:

* الحكومة تعلن فتح ملف (القطط السمان)

* متاريس وبمبان ومواكب تشل الخرطوم

* “السيادي”: (700) قطعة مملوكة لوزير ومسؤول سابقين

* استئناف صادر الماشية والدولار يوالي الصعود

* بعد سنوات مشار يعود نائباً أول لسفاكير

* مطالبة بإقالة وزير الداخلية وحظر “حميدة” من السفر

الدار:

* إصابات وسط المحتجين وأفراد الشرطة في موكب الأمس بالخرطوم

* اختناقات مرورية وتوقف حركة النقل والمواصلات

* إنفراج تدريجي في أزمة الوقود

* دسيس مان يزور الدار ويفجر المفاجآت

* التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل بائع الخضار ببحري

* وزير التربية الاتحادي: مجانية التعليم من العام القادم

الخرطوم (كوش نيوز)

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