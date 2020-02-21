الدولار يوالي الصعود مسجلاً 105 جنيهًا

واصلت اسعار العملات الأجنبية الارتفاع في السوق الموازي مقابل الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع و توقف الدولار عند 105 جنيها. و قال متعاملون في السوق الموازي ل(سودان تريبيون) بحسب الانتباهة ان الدولار قد بلغ 103 جنيها قبل يومين لكنه صعد امس إلى 105 كأعلى رقم يصله على الإطلاق. و ارجع متعاملون الارتفاع لشح العرض و زيادة الطلب على العملات الاجنبيه خاصة لاغراض السفر و العلاج بالخارج و مقابلة التزامات العمرة.

و توقع متعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية حال استمرار الطلب بشكله الحالي

السوداني

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